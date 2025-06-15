Вертолет упал в море в пригороде Афин

Вертолет с американскими туристами на борту рухнул в море сразу же после взлета в пригороде Афин Вульягмени. Об этом сообщил телеканал ERTnews.
ЧП произошло 15 июня около 13:00 по московскому времени. Воздушное судно упало в воду менее чем через минуту после взлета. Обошлось без погибших и пострадавших.
«По указанию пилота пассажиры самостоятельно выбрались из вертолета», — отметили источники канала.
От медицинской помощи туристы отказались. Водолазы береговой охраны сумели достать личные вещи пассажиров. Сам вертолет поднимут в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что семь человек погибли при крушении вертолета в Гималаях. Причиной случившегося могли стать сложные погодные условия.
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