Семь человек погибли при крушении вертолета в Гималаях
В Гималаях разбился вертолет с паломниками, направлявшийся в священную деревню Кедарнатх. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.
Крушение воздушного судна компании Aryan Aviation произошло на севере Индии утром 15 июня. На борту находились семь человек, включая пилота. По предварительной информации, выживших нет.
Причиной крушения могли стать сложные погодные условия, свойственные этому высокогорному региону.
Ранее стало известно, что в китайском городе Сучжоу провинции Цзянсу произошло крушение частного вертолета Robinson R44 II американского производства. Один человек погиб, еще четверо пострадали.
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