Вертолет совершил жесткую посадку в Адыгее

В Республике Адыгея вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку вне взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«При выполнении частного полета в районе поселка Учебное лесничество Майкопского района вертолет Bell-407 совершил жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы», — уточнили в надзорном ведомстве.

Сотрудники Белореченской транспортной прокуратуры выехали на место ЧП. Они проверят исполнение законодательства о безопасности полетов. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу А-120.