Стало известно состояние пострадавших при крушении Ми-8 в Иркутской области

Кобзев: двоих пострадавших при аварии Ми-8 госпитализировали в тяжелом состоянии

Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Всех шестерых человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, совершившего аварийную посадку в Иркутской области, госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Он добавил, что поиски пострадавших осложнялись местом посадки вертолета, приземлившегося в гористой местности среди деревьев. В аэропорту борт со спасателями встретили две бригады реанимации.

Вертолет летел из Иркутска в село Орлик в Бурятии, выполняя санитарный рейс. На борту находились четыре члена экипажа и двое медиков. В какой-то момент он перестал выходить на связь, но экипаж сумел восстановить ее и сообщить об аварийной посадке. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.

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