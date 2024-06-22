Польские Ми-8 и Ми-17 потрепал ураган

RMF FM: в Польше два боевых вертолета получили повреждения из-за урагана

Пронесшийся по Польше ураган повредил два боевых вертолета. Во время непогоды техника находилась в ангаре, сообщила радиостанция RMF FM .

Утром 22 июня порывами ветра в Лодзинском воеводстве сорвало крышу первого авиационного дивизиона в Большой Лежнице.

«Повреждены два вертолета, которые находились внутри ангара — Ми-8 и Ми-17», — уточнили журналисты.

По данным радиостанции, в ангаре находились еще две машины, состояние которых теперь требует проверки.

Информацию о том, насколько серьезными оказались повреждения вертолетов, не привели. О случившемся уже уведомили военную жандармерию и Службу безопасности полетов. Обошлось без пострадавших. Военные занялись оценкой причиненного ущерба и приведением территории в порядок.

Минувшая ночь выдалась беспокойной для польской армии: в небо над республикой поднимали авиацию. В Польше пожаловались, что сделать это пришлось из-за активности ВС России на Украине.