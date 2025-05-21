Вертолет с подвешенной балкой испугал жителей Сочи

Сочинцев напугал вертолет, сбросивший бетонную плиту рядом с многоэтажками

Днем 21 мая жителей Сочи напугал вертолет с подвешенной на него бетонной трубой. Кадры опубликовал Telegram-канал Sochi Today .

ЧП произошло на Пасечной улице города-курорта. Местные жители сообщили, что над жилым зданием пролетел вертолет МЧС России. Спустя некоторое время экипаж винтокрылой машины сбросил во дворе бетонную трубу.

В пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что паниковать жителям не стоило, поскольку проводились работы по испытанию канатно-силовых устройств. В этот промежуток времени территорию предварительно оцепили, отметил телеканал «Краснодар».

Предупреждение о полете тяжелого вертолета Ми-26 в районе жилых домов гражданам заранее не разослали.

Несколько дней назад топливный бак самолета рухнул с неба в Челябинске. Информация о пострадавших не поступала, бак позднее нашли в лесу.