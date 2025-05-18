Топливный бак самолета рухнул с неба в Челябинске

Пустой топливный бак отсоединился от летящего самолета и упал в Челябинске. Об этом сообщил ТАСС .

По данным МЧС, самолет являлся учебным. Спасатели получили сообщение, что в городе рухнули фрагменты пролетающего лайнера, и прибыли на место ЧП. Оказалось, что от борта отсоединился топливный бак.

Информация о пострадавших не поступала. В результате бак нашли в лесу, на место ЧП прибыли правоохранители.

Ранее в Подмосковье вертолет Robinson 66 совершил жесткую посадку. Он приземлился около села Иславское Одинцовского района и опрокинулся. Обстоятельства и причины ЧП выясняют сотрудники Следственного комитета.