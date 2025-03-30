Воздушный змей врезался в пролетавший над Вашингтоном самолет United Airlines

Полиция Вашингтона конфисковала воздушный змей, врезавшийся в пассажирский самолет United Airlines над аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на городское управление полиции сообщил телеканал NBC News .

В ведомстве не раскрыли имени владельца воздушного змея, но напомнили, что запуск любых летательных аппаратов в этом районе запрещен из-за низкого полета самолетов, идущих на посадку.

В пресс-службе авиакомпании United Airlines заявили, что столкновение с воздушным змеем не оказало влияния на полет. Борт благополучно приземлился в Хьюстоне.

«Пассажиры высадились из самолета в обычном режиме. При осмотре никаких повреждений лайнера не нашли», — отметили в компании.

Авиационные службы США обещали усилить контроль воздушного пространства над аэропортом Вашингтона после столкновения военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом Bombardier авиакомпании American Airlines в конце января.

На борту лайнера находились участники юношеского чемпионата по фигурному катанию, а также их тренеры — известные советские и российские спортсмены.