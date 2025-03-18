Вертолет рухнул в Ленинградской области

Вертолет рухнул неподалеку от деревни Шуговицы в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Издание утверждает, что речь идет о военном борте. По данным Telegram-канала, яркую вспышку заметили жители деревни, они же и обратились в экстренные службы.

Информацию о падении вертолета подтвердил глава районной администрации Сергей Ушаков. Сведений о пострадавших и погибших пока не поступало.

На месте работают спасательные структуры Ленинградской области. Предварительно, в экипаже вертолета числились два человека.



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