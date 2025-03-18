Вертолет рухнул в Ленинградской области

Вертолет рухнул неподалеку от деревни Шуговицы в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Издание утверждает, что речь идет о военном борте. По данным Telegram-канала, яркую вспышку заметили жители деревни, они же и обратились в экстренные службы.
Информацию о падении вертолета подтвердил глава районной администрации Сергей Ушаков. Сведений о пострадавших и погибших пока не поступало.
На месте работают спасательные структуры Ленинградской области. Предварительно, в экипаже вертолета числились два человека.
Ранее военный беспилотник врезался в вертолет в Южной Корее. Дрон сгорел дотла.
Михалков опроверг слухи о госпитализации и анонсировал новый выпуск «Бесогона»
Онлайн-услугу по запрету на сделки с жильем без участия владельца запустили в Подмосковье
Тренировку по эвакуации при пожаре провели в торговом центре в Шатуре
Главного оппонента Эрдогана задержали по подозрению в коррупции
Итоги благоустройства за 2024 год подвели в Красногорске
Попытку прорыва ВСУ на фоне переговоров Путина и Трампа сорвали в Белгородской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте