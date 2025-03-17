Военный беспилотник врезался в вертолет в Южной Корее

Yonhap: военный беспилотник и вертолет столкнулись на аэродроме в Южной Корее

На военном аэродроме в Южной Корее произошло крушение военного беспилотника и вертолета. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap .

«В понедельник армейский разведывательный беспилотник столкнулся с вертолетом, который находился на аэродроме к северу от Сеула», — отметили журналисты.

По данным военных, в результате происшествия никто не пострадал, дрон сгорел дотла, но вертолет Surion можно восстановить.

Столкновение беспилотника и вертолета произошло около 13:00, когда БПЛА пытался совершить посадку на военной базе в городе Янджу. Вспыхнувший пожар ликвидировали примерно через 20 минут.

В настоящее время идет расследование причин аварии. Как сообщил военный представитель, на момент происшествия не было зафиксировано попыток Северной Кореи заглушить сигналы GPS в этом районе.

В начале марта истребители KF-16 случайно сбросили бомбы на жилой район в Южной Корее. Одна из бомб упала на дорогу. В результате ЧП пострадали семь человек, четверо из них получили серьезные травмы. Повреждения получила церковь и несколько домов.