Вертолет Robinson 44 перед крушением пролетел четыре километра

Вылетевший из деревни Бычье Архангельской области вертолет с экипажем из двух человек пролетел всего четыре километра и потерпел крушение. Фотографии с пострадавшим воздушным судном опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что Robinson 44 вылетел в деревню Карандашевскую Приморского района Архангельского края в минувшую среду, 25 сентября. Поисково-спасательные службы нашли его только в пятницу.

После крушения следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Архангельская транспортная прокуратура взяла расследование под свой контроль и объявила о проверке исполнения обязательств безопасности полетов.

По неподтвержденным данным, на борту потерпевшего крушение в Архангельской области Robinson R44 находились депутат городской думы Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов. Экипаж не регистрировал свой полет, а поиском пропавшего вертолета спасатели занялись только спустя сутки после его исчезновения.

UPD: на месте происшествия сейчас работают архангельский транспортный прокурор Виталий Фетисов и следователи СК, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.