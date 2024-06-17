Вертолет пролетел над головами отдыхающих в Ленобласти и привлек внимание прокуратуры

Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку после опасных маневров вертолета над Коркинским озером в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отреагировали на распространившееся в интернете видео с пролетом вертолета над головами людей, отдыхающих у водоема. Теперь пилота летательного аппарата ждет проверка.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры», — уточнили в ведомстве.

На кадрах было видно, как вертолет пролетал на небольшой высоте над людьми, купающимися в озере, делал резкие повороты и другие опасные маневры.

Ранее в Омской области местный житель на вертолете Robinson слетал за продуктами, приземлившись прямо у магазина. Ситуацией заинтересовались в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, пилот мог нарушить правила безопасности.