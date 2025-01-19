Вертолет отправили на место ДТП на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись автомобиль такси и поливомоечная машина на базе КамАЗ, сообщил 360.ru источник в городских экстренных службах.

Машины столкнулись на улице Советской армии. Одна из них вылетела за пределы дороги и врезалась в забор. На место прибыли сотрудники полиции, а также вылетел санитарный вертолет МАЦ.

После аварии перекрыли три полосы движения. Аварийно-спасательные работы проводить не будет, так как топливо не разлилось. Пострадавших в ДТП осмотрели в карете скорой помощи. Водителя доставят в городскую клиническую больницу № 36.

«Ребенка с сотрясением головного мозга в сопровождении матери отправили в больницу Святого Владимира», — уточнил источник.

Ранее в Москве на 25-м километре Ленинградского шоссе столкнулись автомобиль каршеринга, два такси и один байк. Информация о пострадавших не поступала.