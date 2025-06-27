Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на тверском поле из-за отказа двигателя

Shot: Ми-8 с шестью членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью

Вертолет Ми-8, летевший с аэродрома Змеево под Тверью в сторону Смоленской области, вынужденно приземлился на поле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На борту находилось шесть членов экипажа. В полете у машины начались неполадки с двигателем, и командир принял решение садиться. Никто не пострадал. Экипаж сейчас пытается починить технику.

Официальных комментариев пока не поступало. Кому принадлежал вертолет и куда именно он направлялся, тоже не сообщается.

Ранее Ми-8 с тремя членами экипажа и 17 пассажирами вынужденно приземлился в Томской области, никто не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку.