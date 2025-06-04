В Томской области Ми-8 совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 с 17 пассажирами на борту вынужденно сел в Томской области

Вертолет Ми-8 авиационного предприятия «Ельцовка» совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области, на борту пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло утром 4 июня. Во время авиационных работ винтокрылая машина вынужденно приземлилась по технической причине.

Всего на борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения российского законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе Восточного СУ на транспорте СК России уточнили, что в ходе взлета с посадочной площадки у Ми-8T возникли технические неисправности, после чего экипаж прекратил набор высоты и произвел посадку.

СК начал доследственную проверку по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В мае вертолет Ми-8 упал в Орловской области, экипаж погиб, писал RT.