Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Якутии Ан-2

Росавиация приступила к поискам пропавшего самолета Ан-2 компании «МиАн» в Якутии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель федерального агентства Артем Кореняко

«На поиски пропавшего Ан-2 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — вертолет Ми-8 „Полярных авиалиний“», — написал он.

На борту вертолета — специалисты Якутской региональной поисково-спасательной базы. Предварительно, в пропавшем самолете были пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.

Воздушное судно совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего самолет пропал с радаров.