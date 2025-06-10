Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Якутии Ан-2
Росавиация приступила к поискам пропавшего самолета Ан-2 компании «МиАн» в Якутии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель федерального агентства Артем Кореняко
«На поиски пропавшего Ан-2 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — вертолет Ми-8 „Полярных авиалиний“», — написал он.
На борту вертолета — специалисты Якутской региональной поисково-спасательной базы. Предварительно, в пропавшем самолете были пять человек: два пилота и три специалиста-наблюдателя.
Воздушное судно совершало полет в интересах охраны лесов в Томпонском улусе. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего самолет пропал с радаров.
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