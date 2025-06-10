Самолет подал сигнал бедствия и пропал с радаров в Якутии

В Якутии самолет авиапатруля подал сигнал бедствия и пропал с радаров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

К месту предположительного места аварийной посадки отправились сотрудники МЧС. Пропавший с радаров самолет патрулировал леса на наличие пожаров. Последний раз борт находился примерно в 30 километрах от села Теплый ключ.

«Экипаж должен был связаться с коллегами, но этого так и не произошло», — написали авторы поста.

На борту воздушного судна находились три человека: два члена экипажа и летчик-наблюдатель Авиалесоохраны.

Ранее в Забайкальском крае пропали трое авиапожарных. В их поисках участвовали самолет Ан-2, два вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.