Еще одну группу попавших в буран туристов спасли в Хибинах

МЧС: спасатели эвакуировали семь туристов, попавших в буран в Хибинах

В Мурманской области спасатели эвакуировали еще одну группу туристов, угодивших в буран в Хибинах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Ранним утром в МЧС России обратилась за помощью незарегистрированная туристическая группа из семи человек, терпящая бедствие на перевале Семвечер Ловозерского района», — уточнили в министерстве.

В группу входили пять женщин и двое мужчин. Они попали в буран. Ветер начал сносить их палатки. Из-за непогоды вертолет вылететь не смог, поэтому на помощь отправили спасателей на вездеходах, которые прибыли на место только к 20:00.

В МЧС отметили, что жизни туристов ничего не угрожает, помощь медиков им также не потребовалась.

В Мурманской области проходит трейл «Спортфест Хибины — 2025». Не всем его участникам повезло спастись в непогоду. Двое человек погибли и еще одного госпитализировали с сильным обморожением.