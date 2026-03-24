Версию взрыва бытового газа в многоэтажке в Севастополе официально исключили

Версия взрыва бытового газа при ЧП в многоквартирном доме в Севастополе полностью исключена. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

«Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ», — написал он.

По его словам, точную причину узнают правоохранители после результатов экспертиз.

ЧП произошло 23 марта примерно в 23:40. В результате ЧП погибла женщина, еще один человек пропал без вести, 12 севастопольцев отправили в больницу, трое из них — дети. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Также из-за случившегося здание напротив получило повреждения. Губернатор назвал ситуацию сложной и отметил, что она находится под контролем у всех городских и федеральных служб.