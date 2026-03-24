Число пострадавших при взрыве в доме в Севастополе возросло до 10
После взрыва в многоэтажном доме в Севастополе госпитализировали уже 10 человек, один из них — ребенок — находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, его слова привело РИА «Новости».
«Остальные пострадавшие — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно», — добавил он.
Курирует медицинскую помощь пострадавшим Федеральный центр медицины катастроф.
Взрыв прогремел на улице Павла Корчагина в ночь на вторник. После этого в доме начался пожар. Ударная волна задела и соседнее жилое здание. Два человека погибли.
Сотрудники МЧС всю ночь работали на месте происшествия. Работают пункты временного размещения. Причина взрыва устанавливается.