Вернувшийся копать картошку курянин погиб от атаки дрона ВСУ

В Курской области погиб житель Глушковского района, вернувшийся домой, чтобы выкопать картошку. Его автомобиль атаковал украинский беспилотник, сообщил РИА «Новости» депутат курской областной думы Алексей Золотарев.

По его словам, настал период сбора картошки, поэтому многие люди стали возвращаться домой, в том числе и в населенные пункты Глушковского района, где после вторжения ВСУ сложилась очень напряженная обстановка.

Золотарев добавил, что он, конечно, все понимает, так как и сам сельский житель, но все же люди должны принимать взвешенные решения, помнить, что «на одной чаше весов — это картошка, а на другой чаше весов — это жизнь».

Супружеская пара вернулась домой за урожаем корнеплодов, но в этот момент украинские боевики напали на Глушковский район. Они попытались выехать обратно, но безуспешно.

«Их автомобиль подбил дрон, мужчина погиб. Его жена осталась жива, но была очень ранена. Обожженное лицо, были очень ранены руки», — рассказал депутат.

Ранее боец с позывным Шмель из отряда «Кошмар» сообщил, что украинские боевики начали дистанционно минировать территорию Курской области, сбрасывая с дронов «растяжки-треугольники».