Вернувшийся из зоны СВО житель Дагестана исчез накануне собственной свадьбы

Житель Дагестана, вернувшийся из зоны специальной военной операции и собиравшийся жениться, исчез накануне собственной свадьбы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Как выяснил канал, 26-летнему мужчине невесту подобрали родители. Сам он сомневался в этом браке, считая, что слишком плохо знает ту, на ком должен жениться. Теперь его ищет весь Дагестан.

По мнению друзей, жених просто сбежал со свадьбы, потому что врагов в регионе у него не было.

В сентябре другой участник спецоперации родом из Дагестана женился на девушке-волонтере, которая помогала ему в госпитале. Предложение он сделал на концерте Ярослава Дронова.

А в феврале свадьбу на ВДНХ сыграли добровольцы Юлия Береза и Евгений Пронин, познакомившиеся в зоне боевых действий.