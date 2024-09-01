Боец СВО женился на помогавшей ему в госпитале девушке-волонтере

Боец СВО из Дагестана и помогавшая ему в госпитале девушка-волонтер поженились

Завязавшиеся в военном госпитале отношения бойца спецоперации из Дагестана Азамата Мамаева и работавшей в медицинском учреждении девушки-волонтера Дарьи закончились свадьбой. О торжестве сообщила пресс-служба республиканского отделения фонда «Защитники Отечества».

В госпиталь Мамаев попал с серьезной травмой. В ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО мужчина потерял ногу. Во время лечения он познакомился с работавшей в медицинском учреждении волонтером Дарьей.

Между молодыми людьми возникли отношения, и через полгода боец сделал возлюбленной предложение руки и сердца на концерте певца Shaman. Спустя несколько месяцев боец и волонтер поженились.

«Поздравить Азамата с этим событием пришли сотрудники филиала фонда „Защитники Отечества“ в Республике Дагестан. От имени молодых поздравил руководитель Магомед Рашидов», — добавили в пресс-службе.

В конце февраля на выставке форуме «Россия» на ВДНХ сыграли свадьбу познакомившиеся в ходе специальной военной операции Юлия Береза и Евгений Пронин. Молодые люди уехали на фронт добровольцами. Для регистрации отношений они взяли отпуска, чтобы приехать в Москву.

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Petrov Sergey/news.ru

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