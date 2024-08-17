Верховный суд снизит компенсации за ДТП родственникам пьяных пешеходов
Верховный суд разрешил снижать компенсацию близким погибших нетрезвых пешеходов
Если пострадавший в ДТП пешеход проявил грубую неосторожность, то размер компенсации за гибель человека или причинение вреда его здоровью снизят. Об этом сообщило РИА «Новости».
Верховный суд рассмотрел жалобу мурманского водителя, который сбил пьяного мужчину, неподвижно лежавшего на неосвещенном участке дороги. Родственники погибшего в качестве компенсации морального вреда, расходов на похороны и содержание для жены и дочери отсудили у ответчика 700 тысяч рублей.
Он не согласился с этим решением и заявил, что получает довольствие менее 74 тысяч рублей, а также выплачивает кредит и содержит неработающую жену и четырех детей. Верховный суд встал на сторону водителя и постановил снизить сумму компенсации.
Ранее девочка из Ростова-на-Дону получила в наследство долг отца в более полумиллиона рублей. Верховный суд аннулировал решение о взыскании задолженности и направил дело на пересмотр.