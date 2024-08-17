Верховный суд снизит компенсации за ДТП родственникам пьяных пешеходов

Если пострадавший в ДТП пешеход проявил грубую неосторожность, то размер компенсации за гибель человека или причинение вреда его здоровью снизят. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Верховный суд рассмотрел жалобу мурманского водителя, который сбил пьяного мужчину, неподвижно лежавшего на неосвещенном участке дороги. Родственники погибшего в качестве компенсации морального вреда, расходов на похороны и содержание для жены и дочери отсудили у ответчика 700 тысяч рублей.

Он не согласился с этим решением и заявил, что получает довольствие менее 74 тысяч рублей, а также выплачивает кредит и содержит неработающую жену и четырех детей. Верховный суд встал на сторону водителя и постановил снизить сумму компенсации.

Ранее девочка из Ростова-на-Дону получила в наследство долг отца в более полумиллиона рублей. Верховный суд аннулировал решение о взыскании задолженности и направил дело на пересмотр.