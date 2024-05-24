Верховный суд защитил девочку, получившую в наследство от отца долги

Верховный суд России защитил девочку из Ростова-на-Дону, получившую в наследство от отца долги. Об этом сообщили в судебной коллегии по гражданским делам, написало РИА «Новости» .

О точной сумме кредитов не сообщили, однако отметили, что она выше цены половины квартиры, которая была в собственности у скончавшегося отца. Другая половина недвижимости находится в собственности у матери ребенка. Женщина отказалась от доли и от части квартиры дочери. Половина жилья перешла государству в качестве выморочного имущества.

Потом Сбербанк направил девочке иск о взыскании задолженности по кредитке — более полумиллиона рублей. Суд иск удовлетворил, так как посчитал, что если ребенок живет в квартире, то принял наследство.

«Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями», — заявили в определении суда.

В итоге Верховный суд аннулировал решение и направил дело на пересмотр.

Ранее Дзержинский районный суд Волгограда отклонил требования местного жителя к торговому дому ЦУМ продать ему вещи по цене в 846 раз ниже рыночной. До этого Верховный суд признал правоту мужчины, который из-за ошибки на сайте купил товары по низкой стоимости.