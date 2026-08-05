Верховный суд оставил в силе приговор за госизмену инженеру-энергетику из Ростова

Верховный суд оставил в силе приговор за госизмену инженеру из Ростова

Верховный суд подтвердил законность приговора в отношении инженера-энергетика из Ростова-на-Дону Александра Емельянова, осужденного на 13,5 года за государственную измену. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации .

Емельянов передавал украинской разведке информацию о расположении российской военной техники.

Коллегия по уголовным делам отказала в удовлетворении кассационной жалобы и признала наказание соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления.

Ранее правоохранители задержали в Рязанской и Вологодской областях двух мужчин, подозреваемых в государственной измене в пользу Украины. Один из них собирался перейти на сторону ВСУ, второй помогал вербовщикам искать агентов для совершения диверсий и терактов на российской территории.