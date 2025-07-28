Велосипедист наехал на подростков в Омске и залил их из перцового баллончика

Неадекватный велосипедист во время поездки по Омску наехал на группу подростков и закатил скандал в ходе которого облил двух девочек и мальчика из перцового баллончика. Об этом 360.ru рассказали пострадавшие и свидетели происшествия.

По словам одной из девочек, она стояла на остановке и ждала автобус, когда на нее наехал взрослый мужчина на велосипеде. Она подчеркнула, что от удара он упал, но быстро вскочил на ноги и начал сыпать оскорблениями.

«Я поняла, что он не прав, но извинилась, ради избежания конфликта. Я держалась. Мы просили его уехать, а он продолжил угрожать. Я тоже повысила голос и после этого он меня залил», — рассказала пострадавшая девочка.

Она добавила, что под струю из перцового баллончика также попала ее подруга и сопровождавший ее молодой человек.

Свидетели происшествия заявили, что в выражениях в адрес подростков мужчина не сдержался и назвал сбитую им девочку «тупой курицей». Пострадавшие подростки съездили в больницу, где сняли побои и планируют встретиться с сотрудниками полиции.

Сегодня же стало известно, что прокуратура Приморского края начала проверку после нападения школьников на 12-летнего мальчика в поселке Лучегорск. По данным источника 360.ru, экзекуцию сверстнику дети устроили из-за подозрения в краже самоката.