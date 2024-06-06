Ведущая Первого канала сломала руку на даче

Ведущая из Саратова Анастасия Орлова не смогла вести передачу на Первом канале из-за травмы руки. Об этом сообщила диктор программы «Доброе утро».

По словам ведущей, Орлова упала на мокром полу.

«Поездка на дачу закончилась переломом руки», — сообщила она.

Теперь зрители не увидят девушку в эфире около двух-трех недель. Анастасия поделилась с подписчиками в соцсетях, что планирует заняться чтением книг и просмотром фильмов. Кроме этого, она пожаловалась на гипс, который оказался очень тяжелым.

Боец спецоперации ранее сломал руку в ходе потасовки, когда заступился за девушку. Драка произошла в одном из заведений общепита в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа.