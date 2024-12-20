Вдову новокузнецкого горняка оставили без компенсации за смерть мужа в шахте

Владеющая новокузнецкой шахтой компания «Полосухинская» отказала жене погибшего на производстве горняка в выплате компенсации. Руководство посчитало, что сотрудник нарушил правила безопасности, но этой версии противоречат результаты комиссии, которая проводила расследование. Подробности Telegram-каналу Mash Siberia рассказал юрист сибирского правового центра «Советник» Денис Карпунов.

Он пояснил, что погибший сотрудник отработал на шахте 35 лет. Погиб мужчина 24 июля. К его супруге в тот же день приехали руководитель компании и представитель профсоюза. Они пообещали женщине, что выплатят все компенсации.

После этого вдову заставили подписать соглашение, из которого следует, что она получит сумму вдвое меньшей обещанного и откажется от всех претензий. Когда супруга погибшего горняка подняла вопрос о дальнейших выплатах, ей заявили, что муж сам виноват в своей гибели. С выводами проводившей расследование комиссии руководство шахты не согласилось.

В результате оставшаяся с двумя детьми вдова объявила, что добьется возмещения компенсации через суд.

В середине октября обрушившаяся порода погребла под собой трех шахтеров на руднике Быстринской горной компании в Камчатском крае. Начальник регионального главка МЧС Сергей Лебедев заявил, что прибывшие на место спасатели достали тела из-под завалов и подняли на поверхность.