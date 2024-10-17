Три шахтера погибли при обрушении породы на руднике на Камчатке

Трое горняков погибли при обрушении породы на руднике Быстринской горной компании в Камчатском крае. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» начальник управления МЧС по региону Сергей Лебедев.

«Обнаружены трое погибших. Из-под завалов тела достали. Поднимают на поверхность», — написал он.

Министр добавил, что к месту происшествия выехала горно-спасательная бригада.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. Региональные управления прокуратуры и Следственного комитета еще не давали комментариев.

В конце сентября пожар произошел на руднике «Скалистый» в Норвегии. На поверхность эвакуировали 355 шахтеров. Очаг возгорания находился на глубине 800 метров. Тогда никто из горняков не пострадал.