Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

По данным Главного метеорологического агентства, землетрясение произошло в 18:28 по местному времени (12:28 по московскому времени). Эпицентр находился на глубине 70 километров под поверхностью земли.

«В Осаке сначала ощущалась небольшая качка, за которой последовало несколько резких вертикальных толчков. Затем все стихло», — отметили журналисты.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Тихом океане к востоку от северо-восточного побережья Японии. Пострадали по меньшей мере шесть человек. У четверых — легкие травмы, у двух — тяжелые.

Как стало известно позднее, из-за землетрясения в Японии земная кора сместилась на восемь сантиметров.