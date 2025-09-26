«Васенька не боялся людей». В Москве подростки забили камнями живущего в фотостудии кота

На северо-востоке Москвы компания подростков насмерть забила камнями кота Васеньку, который с 2021 года жил в фотостудии на улице Менжинского и был ее талисманом. Об этом 360.ru сообщили сотрудники студии.

Тело животного обнаружили неподалеку от детской площадки в понедельник, 15 сентября, на следующий день после празднования Дня города.

«Посмотрели по видеокамерам с участковым. Никого, кроме детей, поблизости не было. На кадрах видно, что сначала один ребенок держал кота на руках, а другой набирал камни», — рассказал собеседник 360.ru.

Сама расправа на камеру не попала, однако других версий о том, кто мог издеваться над питомцем, у сотрудников фотостудии нет. Они не исключили, что перед смертью над котом издевались.

«Морда у кота была в крови. Возможно, его не просто забили камнями. Если бы в него просто кидали камни, он был убежал», — предположили в студии.

Один из сотрудников отметил, что Васенька был очень контактным животным и абсолютно не боялся людей. В фотостудии выразили надежду, что виновников случившегося найдут.

Ранее стало известно, что в Тюмени собаку с больным сердцем выбросили в мусорный бак. Таким образом владельцы животного могли избавиться от ненужного питомца.