В Тюмени собаку с больным сердцем выбросили в мусорный бак

В Тюмени пожилую собаку, страдающую несколькими заболеваниями, выбросили в мусорный контейнер. Об этом 360.ru сообщила местная жительница Тамара, взявшаяся помочь животному.

«Думаю, что хозяева избавились от собаки таким образом. У питомца острый цистит и недержание мочи. Скорее всего, это и послужило поводом избавиться», — рассказала женщина.

Вскоре после обнаружения измученного животного на связь с Тамарой вышли владельцы собаки. Они заверили, что якобы не выбрасывали питомца, однако дали понять, что забирать его обратно не собираются, после чего перестали отвечать на сообщения.

«Она уже не жилец», — написал Тамаре владелец питомца.

Обследовавшие животное ветеринары выявили серьезные проблемы с сердцем, а также новообразования молочных желез и изменения в печени. Кроме того, собака оказалась сильно истощена.

Ранее стало известно, что на Камчатке собаку выбросили из окна многоквартирного дома. Животное погибло.