Вандалы забросали бутылками белых медведей и морских львов в Германии

Неизвестные проникли ночью на территорию зоопарка в немецком городе Карлсруэ и устроили там погром, забросав вольеры с животными бутылками и мусором. Об этом сообщила на своем сайте администрация парка.

Вандалы устроили погром в ночь на 14 марта. Они забросали мусором клетки с белыми медведями, морскими львами, тюленями и пингвинами Гумбольдта, а также сорвали таблички. Сильно пострадала стеклянная ограда в вольере с обезьянами.

«Неизвестные проникли на территорию городского зоопарка и совершили акт вандализма, нанеся при этом значительный ущерб», — уточнили в администрации парка.

Сотрудники обнаружили следы погрома на следующее утро. В зоопарке предположили, что животные не проглотили брошенные вандалами предметы, но полностью исключить эту угрозу нельзя. Полиция Карлсруэ начала расследование, планируя вычислить личности вандалов по записям камер видеонаблюдения.

