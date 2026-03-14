Дикий кабан проник в торговый центр в Берлине и устроил погром

Дикий кабан на несколько часов захватил ТЦ в Берлине и разгромил магазин

В Берлине дикий кабан ворвался в торговый центр и разгромил один из магазинов, посетителей пришлось эвакуировать. Об этом сообщила газета Bild .

Утром 13 марта кабан через главный вход проник с улицы в отдел непродовольственных товаров в ТЦ Allende-Center, разбил стекло и отправился гулять между торговыми рядами.

Посетителей торгового центра вывели из здания, его оцепили и вызвали на место полицию с сотрудниками Берлинского зоопарка. Специалисты приехали с духовыми ружьями и транквилизаторами, но дикое животное постоянно носилось и опрокидывало полки с товарами, поэтому усыпить его не получилось.

Затем правоохранители из полицейских щитов и европоддонов соорудили коридор к задней двери, по которому кабан ушел из ТЦ. После его визита остался сильный запах, сотрудники магазина начали уборку перед открытием торговой точки.

