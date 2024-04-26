Пьяные парни на внедорожнике разнесли надгробия на кладбище в Южно-Сахалинске | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 09:06 Пьяные парни на внедорожнике разнесли надгробия на кладбище в Южно-Сахалинске Внедорожник проехал по могилам на кладбище в Южно-Сахалинске и снес памятники

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На Сахалине внедорожник проехал по могилам и снес несколько надгробий. Очевидцы вызвали полицию, началась проверка. Администрация Южно-Сахалинска показала фото с места происшествия.

Машина заехала на территорию кладбищенского комплекса № 3 «Христофоровка» утром 26 апреля. Внедорожник проехал по могилам и снес несколько памятников.

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«На месте находятся сотрудники мэрии, ожидается прибытие нарядов ГИБДД и полиции», — сообщила пресс-служба.

Правоохранители осмотрели место происшествия, сообщило Управление МВД России по Сахалинской области. Началась проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Администрация Южно-Сахалинска / Telegram Администрация Южно-Сахалинска / Telegram Администрация Южно-Сахалинска / Telegram Администрация Южно-Сахалинска / Telegram Администрация Южно-Сахалинска / Telegram

Задержали трех молодых людей, сообщил Telegram-канал «112». Сначала пьяные друзья проехали на машине по могилам, затем один из них разделся и начал танцевать. Полицию, по информации журналистов, вызвали сотрудники кладбища.

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