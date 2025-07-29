Вандалы разрушили часть крепости «Грозовые ворота» в Краснодарском крае

Неизвестные частично разрушили крепость «Грозовые ворота» и оставили на ней непристойные рисунки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на распространившиеся в социальных сетях кадры. На видеозаписи запечатлели последствия вандализма.

Часть кладки достопримечательности оказалась сломана. Уцелевшие стены нарушители расписали непристойными изображениями.

Полицейские зарегистрировали сообщение о ЧП. Сейчас они устанавливают причины и подробности случившегося. При этом местные жители в полицию не заявляли.

Накануне скульптуру «Большая глина номер четыре» начали разбирать на Болотной набережной в Москве.