Вандалы разрушили часть крепости «Грозовые ворота» в Краснодарском крае
Неизвестные частично разрушили крепость «Грозовые ворота» и оставили на ней непристойные рисунки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на распространившиеся в социальных сетях кадры. На видеозаписи запечатлели последствия вандализма.
Часть кладки достопримечательности оказалась сломана. Уцелевшие стены нарушители расписали непристойными изображениями.
Полицейские зарегистрировали сообщение о ЧП. Сейчас они устанавливают причины и подробности случившегося. При этом местные жители в полицию не заявляли.
Накануне скульптуру «Большая глина номер четыре» начали разбирать на Болотной набережной в Москве.
Соревнования по многоборью прошли в Солнечногорске
Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность 76 мероприятий за неделю
Не так страшно, как кажется: что будет, если купить машину-«утопленника»
Пленэр для художников из Мытищ пройдет на Лосином острове
«Сбер» снизил до нуля прогноз роста кредитования банками физлиц в 2025 году
Украинские надписи обнаружили на обломках упавшего в Минске беспилотника
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте