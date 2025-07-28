На Болотной набережной в Москве стали разбирать «Большую глину»

Скульптуру «Большая глина номер четыре» начали разбирать на Болотной набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Дома культуры ГЭС-2.

Алюминиевую скульптуру авторства швейцарца Урса Фишера в виде многократно увеличенных кусков глины установили в Москве летом 2021 года. На ее месте, как сообщается, появится некий новый арт-объект.

«Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры», — подчеркнули в пресс-службе.

В июне в интернете появилась информация, что на Арбате закрасят ставшую культовой стену Виктора Цоя. Однако на практике мурал хотели лишь восстановить после того, как его испортили вандалы. Для этого привлекли инициативную группу художников-добровольцев.