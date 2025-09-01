Машина въехала в ворота Генконсульства России в Сиднее

В Сиднее мужчина во время ссоры с полицейским направил машину в ворота Генконсульства России. Хулигана задержали, сообщил телеканал 9News .

Около восьми часов утра по местному времени полицию вызвали в здание на Фуллертон-стрит в восточном пригороде Сиднея. Обратившийся пожаловался на несанкционированную парковку чьей-то машины на подъездной дорожке.

Приехав на место, полицейские пытались поговорить с водителем. Вместо того, чтобы переставить авто, он нажал на газ и въехал в ворота Генконсульства России.

Полицейский констебль получил травму руки, парамедики доставили его в больницу. Больше никто не пострадал. Правоохранители задержали 39-летнего автовладельца, он согласился сотрудничать со следствием.

В январе похожий случай произошел в Стокгольме. Психически больной украинец въехал на машине в ворота посольства России в Швеции.