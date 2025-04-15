Вандалы напали на посольство России в Швеции

Акт вандализма зафикировали утром 15 апреля перед зданием посольства России в Швеции. Неизвестные бросили у главного входа емкости с краской, сообщила пресс-служба дипмиссии.

«На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории, где также расположена школа при посольстве, были сброшены емкости с краской», — сообщили дипломаты.

Это 11-я подобная выходка. Посольство направило в МИД Швеции ноту с требованием соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и обратилось в полицию Стокгольма. Разбирательство по предыдущим случаям вандализма не принесло результата, что, по мнению дипломатов, может говорить о политических мотивах шведских властей.

В ноябре 2024 года пострадало посольство Швеции в России. Подростки облили здание краской и тут же попали в руки полиции. Им грозила административная ответственность.