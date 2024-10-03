Вандалы надругались над аллеей Памяти Жириновского

По данным журналистов, вандалы поломали и вырвали с корнем 20 кленов, посаженных на открытии объекта в 2022 году. Кроме того, они осквернили памятную табличку.

После происшествия члены либерально-демократической партии обратились в правоохранительные органы, полицейские ищут злоумышленников.

Ранее пользователи Сети вспомнили пророчество Жириновского о предвыборной гонке в США. Основатель ЛДПР в январе 2022 года на одном из выступлений сказал, что бывшему лидеру Штатов Дональду Трампу не удастся «спасти Америку», потому что выборов не будет, так как не станет самого государства.

Люди вспомнили слова политика после того, как нынешний лидер США Джо Байден снялся с предвыборной гонки.