Вандал снес голову бюсту Сталина в российском городе

Неизвестный мужчина снес кувалдой голову бюсту Сталина в Звенигороде

Фото: РИА «Новости»

Неизвестный мужчина кувалдой снес голову Иосифа Сталина с его бюста в Звенигороде. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованном видео можно заметить, как мужчина в клетчатой рубашке подошел к бюсту советского вождя с кувалдой, замахнулся и ударил по голове изваяние. Оно не выдержало и рухнуло на землю, а мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Бюст Сталина в Звенигороде установили еще летом 2023 года на Советской улице на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев». При этом власти установку официально не согласовывали, но и сносить монумент не стали. Они обещали перенести бюст в место, где появится Аллея Славы.

Некоторые местные жители были против установки бюста и требовали его убрать. Позднее кто-то испортил его краской.

Ранее вандалы осквернили памятник советскому летчику в Днепропетровске.

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