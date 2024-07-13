Вандалы осквернили памятник советскому летчику в Днепропетровске

Неизвестные осквернили памятник летчику времен Великой Отечественной войны, Герою СССР Анатолию Брандысу, сделав на постаменте оскорбительные надписи красной краской. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
На бюсте родившегося в Днепропетровске летчика вандалы написали слова «предатель» и «оккупант». Позже эти надписи заклеили скотчем.
Ранее злоумышленники написали антисемитские лозунги на зеркальном фасаде памятника депортированным евреям в Берлине. Мемориал находится в районе Штеглиц, рядом с синагогой. Оскорбления на памятнике появились 7 июля, расследование акта вандализма поручили государственному управлению криминальной полиции.