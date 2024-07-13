Вандалы осквернили памятник советскому летчику в Днепропетровске

«Страна.ua»: в Днепропетровске на памятнике герою Брандысу написали оскорбления

Неизвестные осквернили памятник летчику времен Великой Отечественной войны, Герою СССР Анатолию Брандысу, сделав на постаменте оскорбительные надписи красной краской. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На бюсте родившегося в Днепропетровске летчика вандалы написали слова «предатель» и «оккупант». Позже эти надписи заклеили скотчем.

Ранее злоумышленники написали антисемитские лозунги на зеркальном фасаде памятника депортированным евреям в Берлине. Мемориал находится в районе Штеглиц, рядом с синагогой. Оскорбления на памятнике появились 7 июля, расследование акта вандализма поручили государственному управлению криминальной полиции.

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