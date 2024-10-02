Голая вандалка осквернила памятник Т-34 в Барнауле

Голая девушка осквернила в Барнауле памятник Великой Отечественной войны. О ЧП с монументом, на который был установлен танк Т-34, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, 24-летняя жительница в одних кедах забралась на постамент и распылила на танк красную краску.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период ВОВ». Вандалке грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее злоумышленники в Риге обмотали черной пленкой памятник полководцу Барклаю-де-Толли. Незадолго до этого облили монумент красной краской.

Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов рассказал, что памятник находится в самом центре латвийской столицы, но полиция не поймала преступников. До актов вандализма за демонтаж скульптуры выступал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, добавил он.