Вандал облил краской три флага России в Петербурге | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 15:45 Вандал облил краской три флага России в Петербурге Вандал залил краской флаги в Петербурге и попал на видео

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Вандал в маске надругался над государственными символами в Петербург. Он залил краской три национальных флага и два Знамени Победы на проспекте Королева. Об этом сообщил источник 360.ru.

Правонарушение зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. На ролике одетый в черное мужчина в темное время суток подошел к зданию, на крыльце которого развевался флаг. Предположительно, из шприца залил его краской и скрылся.

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Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статьям о надругательстве над государственным флагом России, а также о реабилитации нацизма. Силовики начали поиски злоумышленника.

Ранее в Волгограде молодая пара устроила погром на кладбище, где похоронены участники спецоперации. Еще один акт вандализма произошел в Ленобласти, где мужчина прикуривал сигарету от Вечного огня.