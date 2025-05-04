Валуны рухнули на проезжающие машины в Приморье

В Приморье огромный булыжник сорвался со скалы и рухнул на проезжающий автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «112»..
«Огромные валуны скатились со скалы прямо на проезжающие машины в Приморье. Инцидент произошел на перевале „Серебряный“ между Партизанском и поселком Шкотово», — сообщил автор публикации.
Камни повредили два автомобиля и заблокировали дорогу. Обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыла спецтехника, чтобы убрать обломки и восстановить движение.
Ранее камень рухнул с фасада здания на машину в Тверском районе Москвы. Удар пришелся по бензобаку. Никто из людей не пострадал.
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