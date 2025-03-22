Вахтовик в Бурятии умер от сальмонеллеза

В Бурятии скончался один из 16 вахтовиков, заразившихся сальмонеллезом. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Один из них скончался. Работа пищеблока приостановлена», — уточнили в пресс-службе.

Все 16 заболевших — работники компании, которая занималась строительством Северомуйского тоннеля на Восточно-Сибирской железной дороге. Они проживали в вахтовом поселке Северомуйск, расположенном в Муйском районе Бурятии.

Идет доследственная проверка по признакам преступления «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее семья из пяти человек отравилась ядохимикатами в Ставропольском крае. Восьмилетняя девочка скончалась, 12-летний мальчик попал в реанимацию. По версии следствия, причиной отравления могла стать обработка подвального помещения от насекомых.