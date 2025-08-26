Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нигерии
Травмы при сходе с рельсов поезда в Нигерии получили шесть пассажиров
Следующий в сторону города Кадун пассажирский поезд сошел с рельсов в Нигерии. Как сообщила пресс-служба Железнодорожной корпорации страны (NRC), авария произошла на 11:09 утра на перегоне между станциями Кубва и Ашам.
На место выехали аварийные службы, медики, а также резервный состав для перевозки пассажиров в пункт отправления — Абуджу.
Управляющий директор NRC Кайоде Опейфа объявил, что причины крушения поезда выяснят в результате расследования.
Он добавил что на место выехали специалисты бюро безопасности для выяснения деталей.
Руководитель перевозчика подчеркнул, что в результате аварии никто из пассажиров не погиб, но шесть человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.
Опейфа добавил, что всем пассажирам пострадавшего состава вернут полную стоимость билетов.
В первой половине августа паровоз пригородного туристического поезда частично сошел с рельсов в районе Арзамаса при движении в Нижний Новгород.
Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороге, с рельсов сошла одна колесная пара. Для ремонта на место отправили бригаду специалистов. Никто из пассажиров не пострадал.