Травмы при сходе с рельсов поезда в Нигерии получили шесть пассажиров

Следующий в сторону города Кадун пассажирский поезд сошел с рельсов в Нигерии. Как сообщила пресс-служба Железнодорожной корпорации страны (NRC), авария произошла на 11:09 утра на перегоне между станциями Кубва и Ашам.

На место выехали аварийные службы, медики, а также резервный состав для перевозки пассажиров в пункт отправления — Абуджу.

Управляющий директор NRC Кайоде Опейфа объявил, что причины крушения поезда выяснят в результате расследования.

Он добавил что на место выехали специалисты бюро безопасности для выяснения деталей.

Руководитель перевозчика подчеркнул, что в результате аварии никто из пассажиров не погиб, но шесть человек получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Опейфа добавил, что всем пассажирам пострадавшего состава вернут полную стоимость билетов.

В первой половине августа паровоз пригородного туристического поезда частично сошел с рельсов в районе Арзамаса при движении в Нижний Новгород.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороге, с рельсов сошла одна колесная пара. Для ремонта на место отправили бригаду специалистов. Никто из пассажиров не пострадал.