Вагоны с углем сошли с рельсов в Бурятии | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 09:45 Вагоны с углем сошли с рельсов в Бурятии Прокуратура: три вагона с углем сошли с рельсов в Улан-Удэ Пресс-служба Следственного комитета

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Груженные углем вагоны сошли с рельсов на подъездном пути необщего пользования в Улан-Удэ. Из-за ЧП никто не пострадал, движение поездов не останавливалось. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Следственного комитета

Всего с рельсов у локомотивовагоноремонтного завода сошли три вагона. Специалисты приступили к восстановительным работам, прокуратура начала выяснять обстоятельства и причины ЧП. Ведомство также организовало проверку соблюдений требований законодательства по безопасности.

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«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — указали в пресс-службе.

Ранее в США загорелся поезд с бензином и пропаном. Состав сошел с рельсов у границы штатов Аризона с Нью-Мексико, после чего вагоны загорелись. По информации Associated Press, они горели несколько часов, а из-за густого дыма началась эвакуация жителей близлежащих домов. Железнодорожной компании Amtrak пришлось отменить несколько пассажирских перевозок, добавили в агентстве.