Поезд c бензином загорелся после крушения в США | 360°

27 апреля 2024, 19:30
Поезд c бензином загорелся после крушения в США
AP: перевозивший бензин и пропан поезд сошел с рельсов и загорелся в Аризоне
Поезд, перевозивший бензин и пропан, сошел с рельсов у границы американского штата Аризона с Нью-Мексико. После этого произошел сильный пожар, сообщило агентство Associated Press.
«Вспыхнули полдюжины железнодорожных вагонов, они горели в течение нескольких часов после крушения», — рассказал лейтенант полиции штата Нью-Мексико Фил Варгас.
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По данным агентства, жителей домов, расположенных поблизости, эвакуировали из-за меры безопасности поскольку «ветер унес густой дым». После ЧП железнодорожная компания Amtrak отменила несколько пассажирских перевозок.
Власти Аризоны данных о пострадавших пока не приводили. Причины крушения устанавливаются.
Еще один крупный пожар произошел на заводе по производству снарядов в городе Скрантон штата Пенсильвания 16 апреля. Среди рабочих никто не пострадал.
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